António Costa justifica substituição de presidente do Tribunal de Contas com princípio de não renovação de mandatos

O Primeiro-Ministro justificou a substituição do presidente do Tribunal de Contas. Vítor Caldeira tinha questionado as alterações que o governo fez à lei da contratação pública, dizendo que ela facilitava o conluio e a corrupção, e António Costa tomou a decisão de o afastar alegando o princípio da não renovação de mandatos.