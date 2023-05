António Costa reunido com João Galamba

A reunião entre António Costa e João Galamba começou depois das 9h30 e cerca de uma hora. Não há para já informação sobre os resultados deste encontro, embora se saiba que uma das questões em debate seria o futuro político do ministro das Infraestruturas.







Depois de reunir no Palácio de São Bento, João Galamba dirigiu-se ao Ministério das Infraestruturas. à chegada ao edíficio, o ministro recusou prestar qualquer declaração aos jornalistas.







Ainda não há detalhes sobre a reunião nem explicações sobre a polémica em que Galamba está envolvido.



O primeiro-ministro revelou na segunda-feira, em exclusivo à RTP, que ia falar esta terça-feira de manhã, pessoalmente, com João Galamba.



Reagindo à polémica dos últimos dias, António Costa garantiu que “ninguém no Governo deu ordens ao SIS” em relação ao alerta para o roubo do computador do ex-adjunto do ministro e defendeu que “é muito claro” que Galamba “não escondeu nem pretendeu esconder qualquer documento” da Comissão de Inquérito à TAP.





Costa defendeu o ministro das Infraestruturas no caso do roubo do computador por parte do seu ex-adjunto, no dia em que soube da sua exoneração.



“Acho normal que perante um roubo de um computador com documentos classificados haja um alerta e que as autoridades atuem em conformidade”, disse Costa, acrescentando que “é legítimo que um ministro demita um colaborar em quem perdeu confiança”.





Recorde-se que na sexta-feira, conheceu-se a exoneração de Frederico Pinheiro por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” e as suas acusações a João Galamba, já negadas categoricamente pelo ministro das Infraestruturas, de que tinha procurado omitir informação à comissão de inquérito (CPI) à TAP.



O adjunto exonerado acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a “reunião preparatória” com a ex-CEO.