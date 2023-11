António Costa volta ao Palácio de Belém

Três horas depois de o primeiro-ministro ter estado com Marcelo Rebelo de Sousa a seu pedido, António Costa voltou ao Palácio de Belém. A procuradora-geral da República Lucília Gago esteve com o Presidente da República para dar conta da investigação que está a decorrer.

A PGR emitiu um comunicado onde revela que António Costa vai ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça porque "no decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos" no processo em investigação do lítio e hidrogénio verde.