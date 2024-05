António Gandra d`Almeida é o novo diretor executivo do SNS

Gandra d'Almeida vai assim assumir a responsabilidade de coordenar a resposta das unidades do Serviço Nacional de Saúde. Em comunicado, o Ministério destaca o currículo deste médico, eleito para assumir funções na direção executiva do SNS.Confrontado com este anúncio, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares diz que é preciso perceber com que competências vai ficar a Direção Executiva do SNS, para perceber se António Gandra d'Almeida é o homem certo para o lugar.Ainda assim, Xavier Barreto realça a experiencia deste tenente coronel médico numa das áreas da saúde.