ANTROP ameaça suspender passes gratuitos

Andreia Martins - RTP

Luís Cabaço Martins, presidente da ANTROP, fala numa situação insuportável para as empresas de transporte coletivo e levanta a possibilidade de deixar de fornecer passes gratuitos.



A ANTROP alerta também que o anunciado "passe ferroviário verde" vai destruir a oferta de ligações rodoviárias e prejudicar gravemente as empresas de transporte coletivo de passageiros. Por isso, reclama que o passe ferroviário verde não inclua o serviço intercidades da CP.



Para esta associação, a proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem medidas eleitoralistas que prejudicam gravemente a mobilidade rodoviária em Portugal e afetam as empresas de transporte de passageiros.