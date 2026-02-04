"Apagão completo" nas freguesias rurais de Leiria

"O apagão é de tal maneira grave que são, sobretudo, as populações que vivem nas freguesias urbanas que têm energia. A partir do momento que passamos para um raio de quilómetros que se afasta da cidade, é o apagão completo", declarou aos jornalistas Gonçalo Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, o centro de operações do município para responder ao impacto da depressão Kristin.

Segundo o autarca, "a situação do restabelecimento da energia está num processo lento".

Declarando-se muito preocupado "com as zonas mais afastadas das infraestruturas públicas, de fornecimento de água, luz e comunicações", o presidente da Câmara alertou que as pessoas que vivem nas freguesias mais rurais estão a passar por "momentos dramáticos, porque estão apagados há mais de sete dias".

"A fase que tínhamos previsto de restabelecimento está a demorar muito mais tempo do que tínhamos pensado, o que coloca estas populações num nível de preocupação e de alarme que merece um reforço e uma estratégia muito mais rápida e contundente, não só no restabelecimento do fornecimento de eletricidade em alta, mas muito em especial em linhas de trabalho para recuperar toda a distribuição da energia em baixa", defendeu.

O autarca considera que deveria ter tido o "apoio massivo de geradores", evitando "prejuízos enormes para a vida das pessoas".

"Monte Real, Carvide, Souto da Carpalhosa, Coimbrão, Monte Redondo, Bajouca, Bidoeira, Colmeias, Memória, Caranguejeira, Santa Catarina da Serra, tudo o que tem a ver com o arco mais distante e que precisa de alimentação em alta, está prejudicado no seu fornecimento", adiantou, frisando que "são estas as populações que estão a sofrer e são muitas".

Para Gonçalo Lopes, "o grau de desespero e de tolerância começa a esgotar-se", assim como o grau de tolerância da população, notando que "sete dias é um marco dramático, porque não se conseguiu dar uma resposta mais rápida".

"A rapidez da resposta acho que tem de ser avaliada", acrescentou.