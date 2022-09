APAV apoiou uma média de quatro idosos por dia vítimas de crime e violência em 2021

No que diz respeito ao perfil da vítima, esta é geralmente do sexo feminino (cerca de 75,5%), com idades compreendidas entre os 70 e os 74 anos, refere a Associação de Apoio à Vítima em comunicado neste do Dia Internacional da Pessoa Idosa.O autor do crime é, em cerca de 52,3% das situações, do sexo masculino e com uma média de idades (16%) acima dos 65. Em cerca de 29% dos casos, a vítima é pai ou mãe do autor do crime.“Reconhecendo que a violência contra as pessoas idosas constitui um problema social e de saúde pública, consideramos que o seu eficaz combate pode contribuir para um futuro mais inclusivo, onde todos sejam respeitados ao longo do ciclo de vida, nomeadamente no contexto de um envelhecimento ativo e saudável”, refere a APAV.