Apelo para a reconstrução do Cais Palafítico da Carrasqueira após tempestades

O Cais Palafítico da Carrasqueira, na freguesia da Comporta, concelho de Alcácer do Sal, está parcialmente destruído, devido às sucessivas tempestades que têm atingido o país.Existem danos em acessos e redes de pesca que atingem cerca de meis centena de pescadores.

Por outro lado, teme-se o impacto no turismo sendo que o emblemático Cais Palafítico da Carrasqueira, é um testemunho da tradição piscatória portuguesa e um dos pontos turísticos mais visitados do concelho de Alcácer do Sal.





Estão a ser mobilizados recursos e parceiros para a reconstrução com apoio de materiais e saber-fazer técnico especializado. Para tal, há um apelo dirigido às empresas com experiência no setor da madeira para contribuir, através da doação de materiais (madeira serrada, vigas, tábuas, ferragens, etc.), para a reconstrução do cais.



O emblemático Cais Palafítico da Carrasqueira, um testemunho singular da tradição piscatória portuguesa e um dos pontos turísticos mais visitados do concelho de Alcácer do Sal, sofreu danos significativos devido às recentes condições meteorológicas adversas. Ventos fortes e marés intensas provocaram a destruição parcial das estruturas em madeira que sustentam esta infraestrutura histórica, colocando em risco a atividade económica local e o bem-estar da comunidade piscatória tradicional da região.



O cais, construído de forma artesanal pela própria comunidade nas décadas de 1950/60 é reconhecido pela sua singularidade arquitetónica e cultural.



Localizado na margem do Estuário do Sado, este cais além de funcionar como infraestrutura de apoio à pesca tradicional, consolidou-se como um dos destinos turísticos emblemáticos da região da Comporta, atraindo visitantes nacionais e internacionais graças à sua estética única e ligação à cultura local.



O Cais Palafítico da Carrasqueira é um dos locais mais visitados do concelho, sendo considerado uma "obra-prima da arquitetura popular", de acordo com o 'site' oficial da Câmara de Alcácer do Sal.



"Único na Europa, está construído em estacas de madeira irregulares, aparentemente frágeis, que servem de embarcadouro aos barcos de pesca que ali acostam", pode ler-se.

