"Apenas é lícito olhar alguém de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se". O apelo do papa na vigília

“Podemos perguntar-nos por que é que Maria se levanta e sai apressadamente ter com a prima. Certamente porque acaba de saber que ela está grávida. Mas a Maria também o está. Então por que foi ela, se ninguém lhe pediu?”, perguntou o papa.“Maria vai porque ama.”, respondeu.Por essa razão, o sumo pontífice apelou aos presentes que não fiquem com esta experiência da JMJ só para si, mas que a levem para outros.Francisco afirmou ainda que, “se olharmos para trás, vemos pessoas que foram como um raio de luz: pais, avós, amigos, padres, religiosos, catequistas, animadores, professores. Eles são como as raízes da nossa alegria”.“E a alegria não está fechada na biblioteca, não está guardada com uma chave., onde temos de dar essas raízes de alegria que temos recebido”.“Isso, às vezes, é cansativo”, reconheceu o papa, referindo que nessas alturas podemos desistir e cair. “Acham que uma pessoa que cai na vida, que tem um fracasso, que até comete erros pesados, deixou de ser? Não”.“O que é preciso fazer nessas ocasiões é levantar-se”, como acontece com “os alpinos que gostam de subir montanhas” e dizem que o que importa “não é cair, é não permanecer caído”.“Quem permanecer caído reformou-se da vida já, fecha a porta da esperança e fica caído no chão. Quando vemos alguém caído, o que precisamos de fazer? Levantá-lo, com força”, aconselhou.

“Não tenham medo”

Francisco fez ainda uma analogia ao futebol, desporto do qual é fã assumido: “por trás de um golo há muito treino”, assim como,“Isto tudo é possível não porque façamos um curso sobre caminhar, porque isso é algo que se aprende. Aprende-se dos pais, dos avós, dos amigos, quando vamos de mãos dadas”, disse o papa à multidão que o ouviu atentamente.Francisco lembrou ainda que,“Portanto, com isto que temos gratuito e com a vontade de caminhar, caminhemos com esperança e com as nossas raízes e vamos para a frente, sem medo. Não tenham medo”, pediu.