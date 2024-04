Apoiantes do Climáximo começam a ser julgados

Em caso de condenação, os ambientalistas, com idades entre 20 e 58 anos, arriscam penas superiores a um ano de prisão.



Os ativistas do Climáximo têm previsto para os dias de julgamento "atividades de solidariedade e resistência" junto do tribunal.



"Não podemos normalizar a violência extrema que é a crise climática. A seca no Algarve, os milhões de pessoas atualmente deslocadas, e os milhares de mortes devido à crise climática. Sabemos que os governos e as empresas continuam os seus planos de destruição. Delegar-lhes a responsabilidade de travar a crise climática é o mesmo que esperar que o ditador ponha fim à ditadura", alega o movimento.