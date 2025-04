Após apagão. E-Redes anuncia reposição total de energia, Metro de Lisboa retoma circulação

Em comunicado hoje divulgado, a PRO.VAR -- Associação Nacional de Restaurantes - Associação para Defesa, Promoção e Inovação dos Restaurantes de Portugal "reconhece o esforço e a comunicação eficaz do Governo na gestão do apagão elétrico que afetou o país", mas salienta que "o impacto no setor da restauração foi muito grave".

Segundo a associação, o setor registou a "perda de grandes quantidades de produtos perecíveis, como carnes, mariscos, peixes frescos e bacalhau congelado, que se deterioraram devido à falta de energia", à qual se soma "uma quebra significativa da faturação".

"Face à gravidade da situação", a PRO.VAR defende "a criação urgente de um fundo de emergência, com as seguintes condições: compensação correspondente ao valor médio de uma semana de compras de mercadorias perecíveis, com base no valor médio mensal de compras do mês anterior ao apagão".

Deve ainda contemplar "compensação equivalente a 20% do valor da perda efetiva de faturação registada pelos estabelecimentos afetados durante o período de apagão".

A PRO.VAR defende "que este apoio seja disponibilizado através de um processo rápido, simples e baseado em dados contabilísticos disponíveis, de modo a garantir que as empresas consigam ultrapassar esta dificuldade, num setor que já se encontra extremamente fragilizado, pois ainda não recuperou do forte impacto do covid-19.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, situação que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do "apagão".

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje que o serviço está totalmente reposto e normalizado.