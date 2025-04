A REN informa ainda que, perante o evento absolutamente excecional, com origem externa, que levou ao apagão em Espanha e Portugal, "foi possível, um pouco antes das 23h30, colocar a funcionar tinha todas as subestações da rede nacional". A REN veio afirmar que a situação energética do país está nesta altura "perfeitamente estabilizada, com todas as subestações da rede nacional repostas".A REN informa ainda que, perante o evento absolutamente excecional, com origem externa, que levou ao apagão em Espanha e Portugal, "foi possível, um pouco antes das 23h30, colocar a funcionar tinha todas as subestações da rede nacional". A Ordem dos Médicos criou uma célula de crise para acompanhar a situação.



Um apagão sem precedentes afetou todo o território de Portugal Continental a partir das 11h30 de segunda-feira. A eletricidade começou a ser reposta de forma gradual durante a tarde. A maioria dos consumidores só voltou a ter luz já depois das 21h00.

