Após desembarque de migrantes. Autoridade Marítima Nacional e Marinha Portuguesa reforçam vigilância

Na sexta-feira, 38 migrantes desembarcaram na Praia de Boca do Rio, em Vila do Bispo, no Algarve. Chegaram numa embarcação de madeira e no grupo incluíam-se mulheres e crianças.





"Temos a presunção de que poderão ter a sua origem no norte de África, diretamente em Marrocos, uma vez que todos os cidadãos identificados são de nacionalidade marroquina", afirmou à agência Lusa o major Ilídio Barreiros, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR.





Segundo este mesmo responsável, estes migrantes fizeram uma travessia de "alguns dias".





Estes migrantes chegaram frágeis e desidratados, a precisar de cuidados médicos, tendo-lhes sido feita uma avaliação clínica e sido fornecida água e comida.





Alguns desses migrantes foram transportados para o hospital de Faro, para serem assistidos, outros foram levados para o posto da GNR de Vila do Bispo.

Já este sábado, 31 dos 38 migrantes estão a ser ouvidos por um juiz no tribunal de Silves.











