Após reunião com ministra da Saúde. Propostas dos enfermeiros foram bem acolhidas

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, está a receber as ordens profissionais da área. À saída o encontro, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros afirmou à RTP "que o encontro correu muito bem" e que as 16 propostas apresentadas foram "bem acolhidas".

As propostas apresentadas incluem uma "melhoria no acesso aos cuidados de Saúde" e "a valorização da carreira" profissional de enfermagem.



Luís Filipe Barreira esclareceu ainda que em relação à valorização da carreira, foram deixados "três tópicos importantes", o salário, alterações significativas à carreira e as condições de trabalho.