Aprovada proposta do Livre para ter um psicólogo por 500 alunos nas escolas públicas

Na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), foi aprovada uma proposta do Livre para que o Governo assegure, em 2026, a "criação das vagas necessárias à contratação de psicólogos escolares nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que garanta o rácio de, pelo menos, um psicólogo por cada 500 alunos".

Além disso, recebeu também `luz verde` uma proposta do Livre para que o Governo garanta, no próximo ano, o funcionamento e o alargamento das equipas comunitárias de saúde mental.

O Livre argumenta que "a continuidade e o financiamento destas equipas, para além da vigência dos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência, são essenciais para garantir o acompanhamento próximo das populações e evitar a reversão de ganhos conquistados na reforma da saúde mental".