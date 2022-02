Aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que prevê mudanças para o Certificado Digital Covid

Foto: António Cotrim - Lusa

Quanto ao certificado de teste, passa a indicar a realização de um teste PCR com resultado negativo nas últimas 72 horas ou um antigénio nas últimas 24.



Já em relação ao certificado de recuperação, as regras mantêm-se.



Há ainda mudanças para o acesso a determinados locais. No caso da entrada em território nacional deixa de ser preciso realizar também teste com resultado negativo.