Argentino que fugiu da prisão foi transferido para Vale dos Judeus apesar do historial de risco

Sabe-se também que o recluso de nacionalidade argentina, apesar do parecer contrário da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que alertava para o sério perigo de evasão deste homem, foi colocado em Vale de Judeus, por decisão do Tribunal de Execução de Penas.

Uma fuga que ainda não mereceu um comentário por parte do Governo.





Também Marques Mendes classifica este silêncio de inexplicável.Para o antigo líder do PSD, a ministra da Justiça já deveria ter vindo a público falar sobre este caso.No espaço de comentário, ontem à noite, na SIC, Marques Mendes considerou incompreensível que Rita Júdice ainda não tenha falado sobre as falhas na segurança daquele estabelecimento prisional.Fonte oficial do gabinete de Rita Júdice adiantou, ao jornal Observador, que a ministra vai falar assim que tiver na posse de toda a informação que solicitou sobre o caso.