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A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Arouca. Autarca espera acalmia das chamas durante a noite

Arouca. Autarca espera acalmia das chamas durante a noite

No posto de comando de combate ao incêndio de Arouca, o repórter da RTP, Emanuel Boavista, fez pelas 21h30 com a Presidente da Câmara, o ponto da situação do incêndio de quatro frentes que afeta o concelho.

RTP /
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Margarida Belém assumiu-se preocupada com a evolução do incêndio depois das 20h00 desta terça-feira, sobretudo devido ao vento que lança "projeções instáveis e difíceis de controlar".

A autarca garantiu que existem meios em torno das várias aldeias ameaçadas e frisou que tem sido opção dos habitantes ficar nos locais. "Sentem relativa segurança", avançou.

Margarida Belém referiu que ao início da noite não havia a lamentar vítimas humanas nem a necessidade de evacuar qualquer aldeia, manifestando esperança de "alguma acalmia" nas horas seguintes, devido à descida da temperatura do ar, o aumento da humidade e a estabilização dos ventos.

A autarca aplaudiu os esforços dos operacionais que têm estado a combater as chamas num "cenário muito difícil", devido à orografia do terreno.

"Estamos atentos, estamos no terreno, estamos no combate", garantiu.
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