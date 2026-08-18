Arouca. Autarca espera acalmia das chamas durante a noite

Margarida Belém assumiu-se preocupada com a evolução do incêndio depois das 20h00 desta terça-feira, sobretudo devido ao vento que lança "projeções instáveis e difíceis de controlar".



A autarca garantiu que existem meios em torno das várias aldeias ameaçadas e frisou que tem sido opção dos habitantes ficar nos locais. "Sentem relativa segurança", avançou.



Margarida Belém referiu que ao início da noite não havia a lamentar vítimas humanas nem a necessidade de evacuar qualquer aldeia, manifestando esperança de "alguma acalmia" nas horas seguintes, devido à descida da temperatura do ar, o aumento da humidade e a estabilização dos ventos.



A autarca aplaudiu os esforços dos operacionais que têm estado a combater as chamas num "cenário muito difícil", devido à orografia do terreno.



"Estamos atentos, estamos no terreno, estamos no combate", garantiu.