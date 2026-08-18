País
Arouca. Autarca espera acalmia das chamas durante a noite
No posto de comando de combate ao incêndio de Arouca, o repórter da RTP, Emanuel Boavista, fez pelas 21h30 com a Presidente da Câmara, o ponto da situação do incêndio de quatro frentes que afeta o concelho.
A autarca garantiu que existem meios em torno das várias aldeias ameaçadas e frisou que tem sido opção dos habitantes ficar nos locais. "Sentem relativa segurança", avançou.
Margarida Belém referiu que ao início da noite não havia a lamentar vítimas humanas nem a necessidade de evacuar qualquer aldeia, manifestando esperança de "alguma acalmia" nas horas seguintes, devido à descida da temperatura do ar, o aumento da humidade e a estabilização dos ventos.
A autarca aplaudiu os esforços dos operacionais que têm estado a combater as chamas num "cenário muito difícil", devido à orografia do terreno.
"Estamos atentos, estamos no terreno, estamos no combate", garantiu.