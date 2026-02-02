Arranca hoje operação "Internet Mais Segura" nas escolas do 1´.º ao 3.º ciclo

Em comunicado, a PSP explica que a operação vai decorrer até sexta-feira e pretende sensibilizar a comunidade escolar para os riscos associados a uma utilização irresponsável da internet e das novas tecnologias.

Com esta operação, desenvolvida através das Equipas do Programa Escola Segura (EPES), a PSP associa-se ainda ao Dia da Internet Mais Segura, que este ano se assinala a 10 de fevereiro.

A PSP lembra que o recurso às novas tecnologias numa fase cada vez mais precoce da vida das crianças e jovens tem promovido uma rápida expansão de imagens e mensagens promotoras de insegurança, alertando que as ameaças, agressões, injúrias, difamação e devassa da vida privada ocorrem muitas vezes à distância, uma situação de difícil controlo pelos pais.

Além do `cyberbullying` e de discursos de ódio nas redes sociais, a PSP alerta igualmente um aumento generalizado da criminalidade praticada através das novas tecnologias, como por exemplo burlas.

Nesta operação, a PSP vai transmitir orientações de autoproteção a toda a comunidade escolar, permitindo a alunos, professores, assistentes operacionais e pais/encarregados de educação usar de forma segura a internet.

Alerta ainda para a necessidade de pais e/ou encarregados de educação acompanharem as atividades dos mais jovens nesta era digital, lembrando que o controlo parental assume um papel fundamental e que a família deve ser a primeira linha de deteção de indícios e de apoio a crianças e jovens vítimas de comportamentos violentos online.

Na nota, a PSP chama ainda a atenção para os desafios da evolução das novas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial, nomeadamente a dificuldade em distinguir conteúdos/notícias reais de conteúdos/notícias falsas, que contribuem para a disseminação da desinformação.

Alerta igualmente para a utilização "exacerbada e descontrolada" da internet, avisando para os problemas de dependência e lembrando que o tempo de utilização da internet, redes sociais e jogos `online` tem aumentado em crianças e jovens cada vez mais novos.