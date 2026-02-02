Arranca hoje operação "Internet Mais Segura" nas escolas do 1´.º ao 3.º ciclo
A PSP apelou hoje à denúncia de qualquer tipo de crime, em contexto escolar ou noutro ambiente, no arranque da operação nacional "Internet Mais Segura", dirigida aos alunos ao 1.º ao 3.º ciclo do ensino básico e secundário.
Em comunicado, a PSP explica que a operação vai decorrer até sexta-feira e pretende sensibilizar a comunidade escolar para os riscos associados a uma utilização irresponsável da internet e das novas tecnologias.
Com esta operação, desenvolvida através das Equipas do Programa Escola Segura (EPES), a PSP associa-se ainda ao Dia da Internet Mais Segura, que este ano se assinala a 10 de fevereiro.
A PSP lembra que o recurso às novas tecnologias numa fase cada vez mais precoce da vida das crianças e jovens tem promovido uma rápida expansão de imagens e mensagens promotoras de insegurança, alertando que as ameaças, agressões, injúrias, difamação e devassa da vida privada ocorrem muitas vezes à distância, uma situação de difícil controlo pelos pais.
Além do `cyberbullying` e de discursos de ódio nas redes sociais, a PSP alerta igualmente um aumento generalizado da criminalidade praticada através das novas tecnologias, como por exemplo burlas.
Nesta operação, a PSP vai transmitir orientações de autoproteção a toda a comunidade escolar, permitindo a alunos, professores, assistentes operacionais e pais/encarregados de educação usar de forma segura a internet.
Alerta ainda para a necessidade de pais e/ou encarregados de educação acompanharem as atividades dos mais jovens nesta era digital, lembrando que o controlo parental assume um papel fundamental e que a família deve ser a primeira linha de deteção de indícios e de apoio a crianças e jovens vítimas de comportamentos violentos online.
Na nota, a PSP chama ainda a atenção para os desafios da evolução das novas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial, nomeadamente a dificuldade em distinguir conteúdos/notícias reais de conteúdos/notícias falsas, que contribuem para a disseminação da desinformação.
Alerta igualmente para a utilização "exacerbada e descontrolada" da internet, avisando para os problemas de dependência e lembrando que o tempo de utilização da internet, redes sociais e jogos `online` tem aumentado em crianças e jovens cada vez mais novos.