Arrancou a operação Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde

Já no próximo fim de semana a de Portimão passa a encerrar de 15 em 15 dias.



No plano para o verão prevê-se que 27 das 41 maternidades do país funcionem sem interrupções.



É a região de Lisboa e Vale do Tejo a que representa maiores dificuldades com apenas três maternidades a funcionar em pleno.



A Direção Executiva do SNS garante que existe reforço de três unidades privadas mas será sempre um último recurso.