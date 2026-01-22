As Contrabandistas

Contrabando aliviava os magros orçamentos da raia

Seis quilómetros abaixo de Castro Laboreiro, em Alcobaça, as irmãs Duartina e Maria Dias, de 68 e 85 anos, levavam fruta de Portugal para Espanha e de lá traziam peixe, marisco, bananas, vacas e panelas de pressão. “Uma vez ia com as panelas e ao chegar aquelas três casas, um guarda berrou-me. Eu agarrei, larguei as panelas e vim-me embora para casa. Ele bem berrava para mim, mas eu vim para casa!”, lembra a irmã mais nova.

Num país de grandes desigualdades e poucas oportunidades o contrabando na raia não era vergonha, era muitas vezes uma necessidade. Uma forma de sobrevivência. “Eu ganhei para instalar a luz em casa”, recorda Duartina.

Segundo a antropóloga Eduarda Rovisco, “o contrabando era perigoso, de facto". Desde logo porque "era um risco em termos de investimento, mas sobretudo porque houve muitas pessoas que morreram no contrabando, morreram assassinadas pelas autoridades, morreram também muitas pessoas a atravessar ribeiras, rios", acrescenta.

"O número de pessoas que morreu por afogamento era considerável. Depois era arriscado também por causa das prisões", conclui a investigadora.

Contrabando e emigração ilegal

Nos trilhos da raia tocavam-se duas rotas proibidas, a das mercadorias e a das pessoas.

Maria de Lurdes Durães e o marido eram proprietários de um café em São Gregório, concelho de Melgaço. A camioneta da Rodoviária Nacional parava frente ao estabelecimento e, atrás do balcão, Lurdes fazia a ponte entre quem queria emigrar e o passador.

Muitas vezes, na mesa ao lado do passador, sentava-se o chefe local da PIDE. Nesses casos, Lurdes avisava quem entrava, com o gesto de dois dedos esticados a bater no ombro. “Queria dizer que ali estava alguém com divisas, para terem cuidado”, conta.

Lurdes e o marido, taxista, eram dos poucos com autorização para atravessar a fronteira oficial. Do lado espanhol, esperavam os portugueses e transportavam-nos até Ourense.

Durante o Estado Novo, Portugal controlava a emigração com mão de ferro.

"A emigração era criminalizada. Um passador que era apanhado corria o risco da cadeia. E a vigilância era muito maior. Mais apertada. Até porque aí não estava só em jogo a Guarda Fiscal. A própria PIDE atuava", conta o sociólogo e professor, Albertino Gonçalves.

