As diferenças entre a eutanásia, distanásia, ortotanásia e suicídio assistido

A palavra eutanásia tem origem no grego – “eu”, que significa boa e “tanathos”, que quer dizer morte, ou seja “boa morte”, remetendo para o ato de tirar a vida a alguém por solicitação, de modo a acabar com o seu sofrimento. O termo, que surgiu pela primeira vez no século XVIII, foi criado pelos filósofos enciclopedistas.



Segundo a Wikipédia, eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa.



A eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante pedido expresso de pessoa doente.



São vários os motivos que podem levar os doentes terminais a pedir a eutanásia: vão desde a dor intensa e insuportável à diminuição da qualidade de vida por condições físicas ou psicológicas.



A eutanásia pode ser voluntária ou involuntária. No caso da voluntária é o próprio doente que, de forma consciente, expressa o desejo de morrer e pede ajuda para realizar o procedimento. Já a eutanásia involuntária a pessoa encontra-se incapaz de dar o seu consentimento para determinado tratamento e essa decisão é tomada por outra pessoa, cumprindo o desejo anteriormente expresso pelo próprio doente nesse sentido.





A eutanásia também pode ser ativa ou passiva. Na ativa, o médico na vez de deixar o doente morrer faz algo para abreviar a vida. Já na passiva, o clínico deixa o doente morrer, não lhe prolongando artificialmente a vida.



E o suicídio assistido?



Em que consiste a distanásia?

Em que consiste a ortotanásia?

O que é o Testamento Vital?

O que prevê o Código Deontológico dos Médicos?



Morte assistida é crime em Portugal?