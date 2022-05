As influências nos sabores dos vinhos da Península de Setúbal

Antena 1

O mar, a serra da Arrábida, o tempo quente e seco, os solos e as castas são fatores que influenciam os sabores dos vinhos da Península de Setúbal. Brancos, rosés, tintos e o famoso moscatel são ofertas de uma carta de vinhos muito diversificada. Fomos conhecer as ofertas da região com o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. Reportagem de Paula Véran