Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera que a maior proximidade do procurador-geral da República aos restantes elementos do setor judicial é uma grande evolução. Já o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses diz que a justiça tem de estar preparada para resolver os processos no tempo próprio, apesar de reconhecer que há pressão política.