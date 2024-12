Processo Influencer. PGR propõe-se "conversar olhos nos olhos" com procuradores

O procurador-geral da República sinaliza a intenção de “conversar olhos nos olhos” com os procuradores titulares do processo da Operação Influencer, que envolve o ex-primeiro-ministro António Costa. Entrevistado no podcast Pod Esclarecer, Amadeu Guerra ressalva, todavia, que não partilha os “tempos mediáticos” pelos quais a política se rege.