ASPP antevê verão caótico nos aeroportos portugueses

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia organizou esta sexta-feira uma concentração de protesto no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O presidente da estrutura, Paulo Santos, mostrou-se preocupado com a falta de polícias para um verão com muitos turistas e a Jornada Mundial da Juventude.