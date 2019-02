ASPP promove "greve de zelo"

Os polícias devem assumir uma postura de sensibilização e exclusivamente preventiva nas diversas ocorrências com os cidadãos.



Não podem fazer greve, mas esperam assim que o governo ouça as reivindicações deste grupo profissional.



A ASPP acusa o governo de ignorar os polícias e de não cumprir as promessas feitas.



A Associação Sindical vai ainda entregar um caderno reivindicativo no ministério da Administração Interna.