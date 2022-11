Assembleia Municipal do Porto aprova orçamento para 2023

O orçamento da Câmara do Porto para 2023, que contempla um aumento de 20,9% face a 2022, o equivalente a 66,8 milhões de euros, foi aprovado com os votos favoráveis dos eleitos do movimento independente "Aqui Há Porto", do PSD e do Chega.

Na sessão ordinária, Raul Almeida, do movimento independente "Aqui Há Porto", salientou que este orçamento, o "maior de sempre" no município do Porto, é "feito de coesão social e desenvolvimento económico, não esquece o ambiente e não descura a cultura e o património".

"Na prática, este orçamento centra-se nas pessoas, em deixar mais dinheiro disponível nas famílias, mantendo as contas certas", observou, destacando medidas como o congelamento das rendas nos bairros sociais, transportes gratuitos para crianças e jovens, redução em 20% do IRS e manutenção da taxa do IMI.

Em resposta aos partidos que votaram contra, o vice-presidente da Câmara do Porto destacou que este é "o maior orçamento de sempre" e "reúne um consenso alargado pelas três maiores forças políticas da cidade".

"Este é um orçamento particularmente atento ao investimento, um orçamento que tem um motivo especial que é a mitigação dos impactos da crise com o alívio fiscal das famílias, mas também o apoio às populações e famílias mais vulneráveis", observou Filipe Araújo.

Na sessão foram ainda votadas sete recomendações, cinco das quais aprovadas, e apresentados três votos de pesar pelo falecimento de Fernando Gomes, Francisco Laranjo e Ana Maria Pereira.