"Assimetrias relevantes". Persistem limitações no acesso a cuidados paliativos no SNS

Além disso, “persistem assimetrias territoriais relevantes, sendo que a região Norte concentra a maior percentagem de camas, mas apresenta um rácio ajustado à necessidade inferior à média nacional”.

Aumentaram os óbitos antes da admissão em cuidados continuados

Em 2024, a percentagem de utentes admitidos diminuiu para 33 por cento, menos 4,4 pontos percentuais face a 2023, “com uma mediana de tempo de espera para a admissão de 16 dias”.

Foi ainda identificada uma percentagem de óbitos de 53 por cento antes da admissão em unidades de cuidados continuados do SNS, em comparação com 47,5 por cento em 2023 e 48 por cento em 2022.





O presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados já reagiu ao estudo, dizendo que os dados da ERS são um sintoma de subfinanciamento e de "má gestão".





Em declarações à Antena 1, José Bourdain disse acreditar que a realidade da rede de cuidados continuados vai piorar nos próximos anos e que a instituição que dirige vai fechar.