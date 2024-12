"Assimetrias salariais". Trabalhadores dos Registos e Notariado em greve

A greve decorre entre as 0h00 desta segunda-feira e as 24h00 de 3 de janeiro, levando à, presidente do Sindicato de Registos e Notariado, explicou quais são as exigências que os trabalhares apresentam e

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"O sindicato convocou a greve há um mês e não há dez dias, como obriga a lei, por isso, a acontecer a greve, é da inteira vontade e interesse do Ministério da Justiça", apontou.Rui Rodrigues acusa o

"Um dos pontos do nosso pré-aviso de greve é a falta de diálogo", frisou o sindicalista, que revelou ainda que o Ministério marcou uma reunião para 14 de janeiro que deveria ter sido antecipada. "E se calhar esta greve não estaria a ter lugar".

O SNR recorda as assimetrias salariais entre os trabalhadores, que já foram alvo de recomendações por parte da provedora de Justiça, e pede a "reestruturação do sistema remuneratório dos conservadores e oficiais de registo, com equidade e justiça e términos das assimetrias e desigualdades salariais".O sindicato exige também o pagamento da atualização indiciária devida desde o ano 2000, conforme já decidido em sede de arbitragem, assim como a homologação e publicação pelo Governo do relatório final da auditoria da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça ao sistema remuneratório dos trabalhadores do Instituto de Registos e Notariado.

Entre os compromissos assumidos que o SNR exige ver cumpridos estão a abertura de concursos para oficiais de registo especialistas, a conclusão dos processos de avaliação de 2021 e 2022, o pagamento de subsídios de insularidade e de interioridade e a revisão da lei orgânica dos serviços de registos, datada de 1979.