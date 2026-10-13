Associação Académica de Coimbra avança com queixa contra o Chega

José Machado acusou ainda o grupo organizado de ter irrompido pelo "Edifício-sede da Associação Académica de Coimbra, invadindo e ocupando os Estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, bem como os Gabinetes da Direção-Geral".





"O Movimento Associativo Estudantil reuniu pela noite de ontem, com o propósito de construir um posicionamento comum que repudiasse inequivocamente o flagrante atentado à liberdade de imprensa protagonizado por duas Deputadas da Nação".





Depois de o líder partidário, André Ventura, ter defendido as "ações de Rita Matias e Madalena Cordeiro, subscrevendo os feitos políticos", "contrariando a própria decisão da Deputada Rita Matias que em declarações à redação do Notícias de Coimbra, indicou ter invadido o espaço".



Para a AAC, as declarações de Ventura "são inaceitáveis e um claro sinal do desrespeito para com a Comunicação Social".



Nesse sentido, o presidente da DG/AAC deixou um apelo partido Chega para que se retrate publicamente da posição assumida, garantindo que, "em momento algum, voltará a interferir no normal trabalho de qualquer órgão de comunicação social, em estreito cumprimento e respeito pelo direito à liberdade de imprensa".



A associação estudantil convocou também uma concentração junto ao edifício da AAC, pelas 9h00 de quarta-feira, "em prol da defesa de um princípio basilar, a liberdade de imprensa".



"Não podemos aceitar que este ato passe sem consequências ou que seja branqueado".



Em conferência de imprensa, o presidente da Direção-Geral da AAC denunciou o "claro atentado ao Princípio de Liberdade de Imprensa", organizado por um "grupo de apoiantes e militantes do Partido CHEGA!, liderados pelas Deputadas à Assembleia da República, Rita Matias e Madalena Cordeiro".