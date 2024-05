Associação CASA sem capacidade de resposta aos pedidos de ajuda por carência

Pedro A. Pina - RTP

Este centro de apoio ao sem-abrigo registou uma subida de quase 20 por cento no número de solicitações, durante o ano passado.



E o director-geral, Nuno Jardim, esteve à conversa com a jornalista Marta Pacheco e explica que já não é possível ajudar todos aqueles que contactam a associação.



O director geral do CASA, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, salienta que, em Lisboa, a grande subida nos pedidos de ajuda está relacionada com a população imigrante, enquanto que, na cidade do Porto, o aumento da procura diz respeito a famílias carenciadas.



A associação CASA ajuda com alimentos, vestuário, produtos de higiene e dá assistência psicológica, apoio da reinserção social e no alojamento. Este centro espera poder reunir-se, em breve, com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.