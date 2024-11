Associação dos cuidadores informais pede eliminação da condição de recursos

Foto: Pancake Pictures / Connect Images / Connect Images via AFP)

Em Portugal há quase 15 mil cuidadores informais reconhecidos, que estão longe do total de pessoas que de facto exercem esta função. A maioria são mulheres, na casa dos 60 anos.



A associação defende ainda que há uma lei que consagra os direitos dos cuidadores mas, na prática, os apoios não chegam ao terreno e a lei acaba por não estar implementada.



Hoje assinala-se o dia europeu do cuidador e a associação lembra que os cuidadores informais acabam por colmatar as falhas do sistema de cuidados de longa duração ou dos cuidados paliativos, poupando assim muito dinheiro ao Estado.