Associação pelos Direitos da Mulher na Gravidez não compreende obras nos blocos de partos no verão

As grávidas acompanhadas no Santa Maria vão ser encaminhadas para o São Francisco Xavier, mas também este hospital tem previsão de obras, refere Sara do Vale, da associação.A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez lembra que a maternidade do Hospital de Santa Maria é de referência e sugere que o bloco de partos continue a funcionar, ainda que noutra ala do hospital.A decisão também foi criticada pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal. Nuno Clode defende que as alterações para os meses de verão já deviam ter sido divulgadas há mais tempo.Já no Algarve o bloco de partos de Portimão vai funcionar de forma alternada. E é na região de Lisboa e Vale do Tejo que estão previstas mais alterações. O que, para o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia, Nuno Clode, foi feito em cima da hora.