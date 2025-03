Associação Zero assinala Dia Mundial da Água pedindo rapidez na adoção de diretiva

A DARU foi aprovada recentemente pela União Europeia e impõe exigências reforçadas na gestão, recolha e tratamento das águas residuais urbanas, para melhorar a qualidade das águas residuais tratadas e promover a sua reutilização.

Quando se assinala o Dia Mundial da Água, a Zero, em comunicado, recorda que a transposição da DARU deve ser concluída num prazo de 30 meses, mas diz também que "historicamente, Portugal tem demonstrado atrasos significativos na transposição correta e atempada de diretivas europeias".

A diretiva impõe um trabalho nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que remova micropoluentes como resíduos farmacêuticos e químicos persistentes, segundo a Zero, notando que apesar de os serviços urbanos de águas residuais terem vindo a garantir níveis satisfatórios de qualidade, "o setor tem sofrido com um défice de investimentos", pelo que muitas infraestruturas poderão não estar preparadas para o nível de exigência da nova DARU.

A associação nota ainda que a diretiva preconiza uma aplicação eficaz da Responsabilidade Alargada do Produtor (para produtos farmacêuticos e cosméticos por exemplo), e que são necessários mecanismos eficazes de aplicação dessa responsabilidade.

E defende que uma gestão integrada das águas residuais, que a diretiva exige, deve priorizar soluções baseadas na natureza.

A Zero nota ainda que a DARU incentiva a reutilização das águas residuais urbanas tratadas e aponta que Portugal desvaloriza projetos de reutilização, como também não tem uma estratégia eficaz para a reutilização e lamas de ETAR.

Também a propósito do Dia Mundial da Água a organização ambientalista WWF divulgou um estudo segundo o qual a poluição da água está no topo das preocupações ambientais.

Num inquérito realizado a 30.000 pessoas em 31 países e territórios, incluindo Portugal, seis em cada 10 pessoas a nível global sentem-se pessoalmente afetadas tanto pela poluição como pela escassez de água, preocupações que ultrapassam mesmo as alterações climáticas.

A poluição da água é vista como uma questão "muito grave" por 78% das pessoas em Portugal. As três outras questões mais preocupantes indicadas pelos inquiridos em Portugal são o esgotamento dos recursos naturais (também com 78%), a escassez da água (73%) e a perda de biodiversidade (71%).

O Dia Mundial da Água, comemorado desde 1993 sob os auspícios da ONU e este ano com enfoque na preservação dos glaciares, é hoje assinalado no país com várias iniciativas, incluindo uma sessão em Vila Franca de Xira para apresentar a estratégia do Governo chamada "Água que Une", e uma cerimónia comemorativa da Águas do Tejo Atlântico na Fábrica de Água de Alcântara, em Lisboa.

A data foi estabelecida pela ONU em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio-92.

O dia, que em cada ano tem um tema específico, tem como objetivo consciencializar a população sobre a importância do recurso natural e promover a sua gestão sustentável.