Associações de imigrantes criticam aumento de taxas da AIMA

De acordo com as associações, alguns dos aumentos rondam os 25 por cento.





Cyntia de Paula, vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa, fala de uma subida muito alta de algumas das taxas cobradas pela AIMA. Um custo que não se reflete nem na melhoria dos serviços nem na resolução mais rápida dos processos das pessoas imigrantes.Esta atualização de taxas cobradas pela AIMA não se aplica a todos os países. Os abrangidos por acordos bilaterais não são afetados e esse factor tem gerado muitas dúvidas entre as pessoas imigrantes, descreve Cyntia de Paula.Seja como for, o que a vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa pede é que haja um reinvestimento destas taxas nos serviços da AIMA, para que os serviços que a agência presta sejam de facto, melhorados. Agora mais ainda porque a AIMA tem tido lucro, sublinha.A Antena 1 tentou falar sobre este tema com a AIMA através do seu presidente, Pedro Portugal Gaspar, mas até ao momento não obteve resposta.