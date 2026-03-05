País
Associações de imigrantes lançam críticas a aumento das taxas cobradas pela AIMA
A Agência para a Integração, Migrações e Asilo atualizou a tabela de encargos para os estrangeiros, como por exemplo a renovação de residência, ou pedidos de nacionalidade portuguesa. Um acréscimos que as associações de imigrantes criticam, denunciando aumentos exagerados.
De acordo com as associações, alguns dos aumentos rondam os 25 por cento.
Seja como for, o que a vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa pede é que haja um reinvestimento destas taxas nos serviços da AIMA, para que os serviços que a agência presta sejam de facto, melhorados. Agora mais ainda porque a AIMA tem tido lucro, sublinha. A Antena 1 tentou falar sobre este tema com a AIMA através do seu presidente, Pedro Portugal Gaspar, mas até ao momento não obteve resposta.