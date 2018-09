Associações de táxi decidem terminar protesto contra lei das plataformas eletrónicas

RTP26 Set, 2018, 20:21 / atualizado em 26 Set, 2018, 21:14 | País

Depois de uma reunião entre o PS e os representantes das associações de taxistas, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Carlos Pereira, disse que a proposta do partido surge em "resposta à carta apresentada" pelo setor do táxi, que defendia a intervenção do poder local no licenciamento das viaturas.







Desta forma, o partido compromete-se a "não fazer nenhuma alteração à lei que está em curso", delegando às autarquias a possibilidade de regularem o serviço de transporte de passageiros regular e ocasional.







Junto dos taxistas que continuavam ao final da tarde em protesto na Praça dos Restauradores, em Lisboa, os principais líderes das associações de Táxi anunciaram o fim do protesto.







Florêncio Almeida, presidente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), considera que hoje "é um dia muito triste", porque o setor ainda não conseguiu "uma vitória total".







No entanto, o responsável assumiu a felicidade de ter mostrado "a Portugal inteiro" que a classe não corresponde à imagem que lhe é atribuída, tendo em conta a forma pacífica como decorreram as concentrações dos últimos dias.





Já o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos, confirmou ainda um encontro com o grupo parlamentar do PSD, na quinta-feira às 9h00, depois de hoje ter falhado a reunião convocada pelos sociais-democratas.





De acordo com Carlos Ramos, os taxistas defendem há muito a transferência de competências". "Sempre defendemos, desde o princípio, que para as câmaras devia ser transferida a competência de fixar os contingentes também deste tipo de viaturas. É isso que nós defendemos desde o princípio e o PS fez-nos essa proposta", explicou



O presidente da FPT explicou que a aplicação desta medida não se enquadra na modernização do setor do táxi, mas na descentralização de competências para as autarquias.



"Não tem nada a ver com a modernização do setor, vai entrar no pacote da descentralização que o Governo está a levar a efeito. Vai ser incluído no próximo pacote, tem de ser discutido com os municípios. Vai incluir esta questão de transferir para o poder local e intermunicipal estas prorrogativas de criar contingentes e fiscalizar", adiantando que a elaboração do diploma será feita em conjunto com as associações do táxi.



"Ficamos a aguardar que por parte do Partido Socialista ou do Instituto da Mobilidade e dos Transportes sejamos chamados para começar a elaborar no papel aquilo que foi hoje acordado com os deputados do PS", disse.



Relativamente à entrada em vigor da lei que regula o transporte de passageiros em veículos descaracterizados, o representante da associação de táxis mostrou-se resignado com a entrada em vigor do diploma no dia 1 de novembro, destacando que "em simultâneo" serão discutidas as competências que as autarquias irão assumir no âmbito da atribuição de licenças para o transporte público de passageiros.



Qual é a proposta do PS?





Sobre a proposta do Partido Socialista, Carlos Pereira explicou que esta medida pretende "incluir a vontade que os taxistas têm de permitir que as autarquias tenham um papel mais regulador no que diz respeito ao transporte de passageiro", no âmbito da discussão que está em curso sobre o processo de descentralização de serviços para as câmaras municipais.



"Achamos que é do mais elementar bom senso que o Partido Socialista também equacione incluir neste pacote da descentralização esta matéria relacionada com o serviço de transportes de passageiros regular e ocasional", reforçou o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, afirmando que "resta ao setor saber se está interessado que o Partido Socialista dê passos nesse sentido ou não".



Questionado sobre a implementação da proposta, o socialista escusou-se a responder a questões específicas, explicando que os pormenores dessa operacionalização passam pela comissão parlamentar responsável pelo processo de descentralização e requerem uma discussão com o envolvimento das autarquias e das associações representativas do setor do táxi para "encontrar uma solução que possa ser consensual".



"Fizemos esta proposta e discutimos os princípios, mas não obtivemos resposta" dos representantes das associações de taxistas, indicou o deputado do PS.



Na perspetiva do socialista, a proposta apresentada aos taxistas "não é contornar o problema", mas dar "a possibilidade do poder de proximidade poder estudar, analisar e fazer melhor aquilo que do ponto de vista central não é bem feito".



O grupo parlamentar do PS propõe, nesse sentido, "algo parecido" com a proposta aprovada para regulamentação do alojamento local, que terá igualmente a intervenção das autarquias.





Os taxistas estavam em protesto desde dia 19, quarta-feira, contra a entrada em vigor da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro.









Esta quarta-feira no Parlamento, o primeiro-ministro tinha recusado fazer alterações a uma lei que já foi votada no Parlamento e aprovada pelo Presidente da República, e que deverá entrar em vigor a partir de 1 de novembro.





c/ Lusa