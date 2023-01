Associações defendem "Superbairros" com mais espaço pedonal

Os promotores desta iniciativa alertam que as ruas estão poluídas e barulhentas por causa dos carros, e querem ceder as estradas dos bairros aos moradores.Este é um conceito que se iniciou em Barcelona há alguns anos.



A rua Verde, antiga rua da Silva, agora pedonal, é um exemplo do que se pretende estender por outros locais de Lisboa.



As associações Lisboa Possível e Zero dizem que há conversações com várias freguesias de Lisboa para concretizar esta proposta de criar "superbairros" com estradas cedidas aos moradores de algumas zonas da capital.