Associações desdobram-se para proteger pessoas sem-abrigo do frio

A Câmara do Porto só segue o exemplo após três dias consecutivos de temperaturas abaixo dos três graus.Antes disso, são as associações que se mexem para dar uma ajuda extraordinária, como por exemplo o Centro de Apoio ao sem-abrigo do Porto, que já ativou um plano de prevenção. Prevê o reforço de alimentos e de roupas quentes.A jornalista da Antena 1 Cláudia Aguiar Rodrigues acompanhou uma das equipas que andou de madrugada pelo centro da cidade a tentar aquecer aqueles que mais sofrem com as baixas temperaturas.

Um apoio que já está no limite.





A coordenadora do Casa, Ana Salão, deixa um apelo para quem quiser contribuir com roupas e sublinha que os sem-abrigo não podem esperar mais.