Ataques no Porto. Criminalidade em Portugal aumentou 7% face a 2022

Os violentos incidentes registados no último fim de semana no Porto e que envolveram imigrantes vítimas de espancamento voltaram a trazer para cima da mesa um dos temas mais sensíveis: estará a criminalidade a aumentar em Portugal?

A resposta é sim, segundo a Direção-Geral de Política de Justiça, que sintetizou os números reportados pelas autoridades policiais no ano passado.



Entretanto, o Ministério Público abriu três inquéritos para investigar os ataques contra imigrantes ocorridos no Porto e que levaram à detenção de um dos suspeitos.



O presidente da Câmara do Porto já criticou o que aconteceu e pediu a extinção da Agência para a Integração, Migrações e Asilo.