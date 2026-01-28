Ativado Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Pombal

A Câmara de Pombal ativou hoje o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido ao mau tempo, que já levou ao encerramento das escolas neste concelho do distrito de Leiria.



Na sequência da depressão Kristin, "foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil", anunciou nas redes sociais a autarquia.

"O Município de Pombal encontra-se a monitorizar a situação junto das entidades competentes e recomenda à população que evite a circulação, uma vez que há diversas vias encerradas", adiantou.

Na mesma publicação, a Câmara informou que "foi determinado o encerramento das escolas, como medida preventiva para proteger a comunidade escolar", estando também "canceladas todas as atividades desportivas previstas para os vários equipamentos desportivos municipais".

Uma vez que as redes de comunicação se encontram com acesso limitado, o município aconselha a população a manter-se informada através dos meios de comunicação social e páginas oficiais.

Hoje, a vice-presidente da Câmara, Isabel Marto, declarou à Lusa que a maior parte do concelho está sem eletricidade.

"Temos várias árvores a impedir o trânsito, não temos eletricidade na maior parte do concelho, portanto, neste momento, as escolas estão fechadas", afirmou Isabel Marto, pedindo à população para ficar em casa.

Já o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Pombal, Hugo Gonçalves, adiantou, pelas 08:15, que o concelho tem "muitas ocorrências", havendo registos de "telhados de muitas habitações que voaram", além de muitos sinais de trânsito e árvores no chão, e "vias principais cortadas".

"Vamos tentar fazer com que as pessoas saiam o mínimo de casa, para conseguir repor a normalidade", declarou Hugo Gonçalves, referindo que se está "a adotar uma estratégia para conseguir começar a dar resposta a todas as ocorrências que têm surgido".

O também comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal acrescentou desconhecer a existência de vítimas.