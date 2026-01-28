Ativado Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Soure

A ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil "surge na sequência dos efeitos provocados pela depressão Kristin, considerando a necessidade de salvaguardar a segurança da população, dos bens e do território", anunciou o município nas redes sociais.

"Foi, ainda, decidido proceder ao encerramento dos estabelecimentos escolares durante o dia de hoje, como medida preventiva".

O município de Soure apelou à população para evitar deslocações desnecessárias, especialmente em zonas vulneráveis, que não atravesse vias inundadas e garanta a limpeza de valetas e sistemas de escoamento sempre que possível e em segurança, assim como que fixe ou recolha objetos soltos no exterior.

Portugal continental está hoje a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo IPMA.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal.

Os distritos de Coimbra e Leiria foram os mais afetados e no distrito de Lisboa, no concelho de Vila Franca de Xira, uma pessoa morreu quando uma árvore caiu sobre a viatura que conduzia.

O IPMA qualificou a Kristin como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

