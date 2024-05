Ativistas climáticos colocam em marcha um conjunto de iniciativas

Pelo fim ao fóssil. Os ativistas climáticos colocam hoje em marcha um conjunto de iniciativas. É a chamada Primavera Estudantil, com ações em escolas e em vários outros locais. A Antena 1 procurou perceber o que move os jovens e de que forma as preocupações se refletem no dia-a-dia dos ativistas. A repórter Teresa Correia acompanhou Baetrzi Xavier, do movimento Greve Climática Estudantil.