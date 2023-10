Ativistas do clima atacam loja de roupa de luxo na Avenida da Liberdade

Os ativistas partiram esta manhã a montra de uma loja de roupa de luxo na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Um elemento do Grupo Climáximo partiu o vidro ao mesmo tempo que outras duas ativistas escreveram a frase "Quebrar em caso de emergência climática". Os ativistas defendem que a transição energética deve ser financiada "com a introdução de um novo escalão do IRS aplicado aos rendimentos superiores a 150.000 euros anuais brutos".