Atrasos no INEM. Dez mortes em cinco dias

A Procuradoria-Geral da República abriu cinco inquéritos aos casos de mortes associadas a atrasos no 112. Um foi, entretanto, arquivado. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde também está a investigar.Em cinco anos o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) perdeu quase 70 técnicos de emergência pré-hospitalar.Estes operacionais representam 68 por cento do total de efetivos e também são eles os responsáveis pelo atendimento de pedidos de ajuda e são eles que acionam os meios.Os tempos médios de espera têm vindo a baixar desde os últimos problemas. Sexta-feira, a média era de 17 segundos a espera.O Portal da Queixa recebeu mais de 300 denúncias sobre falhas nos serviços do INEM desde janeiro.Mau atendimento telefónico, recusa de socorro e demora na chegada da ajuda são as principais críticas sobre o INEM.Na sexta-feira, a secretária de Estado da Gestão da Saúde que substituiu a ministra da Saúde numa visita ao Hospital Distrital do Pombal e revelou que o Ministério sabia do pré-aviso de greve dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar.

Partidos querem ouvir a ministra

Pedro Nuno Santos responsabiliza o primeiro-ministro pelas falhas no INEM e acusa Montenegro de desvalorizar as mortes dos últimos dias. O líder do PS acusa o Governo de negligência, irresponsabilidade e incompetência.No entanto, Luís Montenegro recusa demitir Ana Paula Martins e diz e preciso resolver os problemas do INEM.O Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar garante que avisou a ministra 20 dias antes do início da greve, mas não teve resposta. Uma versão que contraria Ana Paula Martins que afirmou que tinha sido surpreendida pela paralisação.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, insiste que o importante é que os problemas no Instituto Nacional de Emergência Médica sejam resolvidos o mais rapidamente possível.Para o Chefe de Estado, “temos de pensar do ponto de vista das pessoas. E, portanto, que seja rápida a resolução deste problema”.