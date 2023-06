Atropelamento na A6. Eduardo Cabrita ouvido como arguido em sede de instrução

O antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e o chefe de segurança à época do atropelamento mortal na A6 são esta sexta-feira interrogados como arguidos na instrução do processo, no Tribunal de Évora.