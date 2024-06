Nuno Patrício - RTP

Numa altura de subida do custo de vida, sobretudo com o alojamento, há cada vez mais alunos com o estatuto de trabalhador-estudante.



De acordo com a edição desta terça-feira do Jornal de Notícias, são agora mais de 30 mil e as associações académicas dizem que tudo se deve à crise económica.