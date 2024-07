Aumentos na PSP e GNR discutidos na Assembleia da República

O debate foi agendado pelo Chega, que apresenta quatro projetos de lei e três projetos de resolução (sem força de lei). Além destas iniciativas, os deputados vão debater também projetos de lei e de resolução do PS, BE, PCP e PAN, todos relacionados com as forças de segurança.



O Chega propõe a atribuição de um suplemento de missão à PSP, GNR e guardas prisionais equiparado ao da Polícia Judiciária.



De acordo com a proposta do Chega, este suplemento seria pago mensalmente, em 14 vezes, e indexado à remuneração base do Diretor Nacional da PSP e do Comandante-Geral da GNR, correspondendo a 19,6% desse valor.



Movimentos inorgânicos de elementos da PSP e da GNR, bem como algumas estruturas sindicais das forças de segurança, estão a mobilizar-se para protestar durante a tarde na Assembleia da República, respondendo ao desafio do presidente do Chega.