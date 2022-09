Aumentos salariais. "Todas as propostas apresentadas agora são sujeitas a condição"

O Executivo propõe aumentos salariais médios por ano de 4,8 por cento até 2026, mas não só. Apresenta uma proposta de salário mínimo acima dos 750 euros já no próximo ano.





Valores que são meras bases negociais e que podem nunca chegar a ser colocados em prática, devido à conjuntura económica. Daí os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa.

As centrais sindicais e as confederações patronais mostram-se desiludidas com as propostas do Governo para os rendimentos e a competitividade.